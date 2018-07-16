Bağ evi alev alev yandı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, alevlerin sardığı bağ evi, kullanılamaz hale geldi. Yanan ev, iş makinesiyle yıkıldı. Yangın, gece saatlerinde, Malkara ilçesi girişinde meydana geldi. B.Ö.'ye ait bağ evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede evi sardı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Boş olduğu öğrenilen bağ evi ise kullanılamaz hale geldi. Yanan ev, Malkara Belediyesi'ne ait iş makineleriyle yıkıldı. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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