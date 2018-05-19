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Bağ evlerinden hırsızlığa 2 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 18:04 | Son Güncelleme

ÇORUM'da bağ evlerinden müzik aletleri, yıllanmış şarap, kombi, bakır kazan, televizyon, elektrikli süpürge ve ütü çaldıkları iddia edilen Gazi G.

Bağ evlerinden hırsızlığa 2 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bağ evlerinden müzik aletleri, yıllanmış şarap, kombi, bakır kazan, televizyon, elektrikli süpürge ve ütü çaldıkları iddia edilen Gazi G. ve Uğur B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Bağ evlerinde oturan vatandaşların Ramazan ayı nedeniyle kent merkezindeki evlerine gelmesini fırsat bilen hırsızlar, 10 bağ evinden çeşitli eşyalar çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler Gazi G. ve Uğur B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin gösterdiği evde yaptıkları aramada çalıntı müzik aletleri, yıllanmış şarap, kombi, bakır kazan, televizyon, elektrikli süpürge ve ütü buldu. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye çıkarıldı. İki şüpheli tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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Bağ evlerinden hırsızlığa 2 tutuklamaBağ evlerinden hırsızlığa 2 tutuklamaBağ evlerinden hırsızlığa 2 tutuklama

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