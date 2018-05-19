Bağ evlerinden hırsızlığa 2 tutuklama

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da bağ evlerinden müzik aletleri, yıllanmış şarap, kombi, bakır kazan, televizyon, elektrikli süpürge ve ütü çaldıkları iddia edilen Gazi G. ve Uğur B., jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler, mahkemece tutuklandı.
Bağ evlerinde oturan vatandaşların Ramazan ayı nedeniyle kent merkezindeki evlerine gelmesini fırsat bilen hırsızlar, 10 bağ evinden çeşitli eşyalar çaldı. Ev sahiplerinin ihbarı üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, şüpheliler Gazi G. ve Uğur B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin gösterdiği evde yaptıkları aramada çalıntı müzik aletleri, yıllanmış şarap, kombi, bakır kazan, televizyon, elektrikli süpürge ve ütü buldu. İfadeleri alınan şüpheliler adliyeye çıkarıldı. İki şüpheli tutuklanarak Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
FOTOĞRAFLI
CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!
CNN Türk’te işten çıkarmalar sürüyor! Gülay Özdem ve Saynur Tezel'le yollar ayrıldı!
Bir ülke daha Kudüs'e büyükelçiliğini taşıma kararı aldı
CBS'den flaş iddia: ABD'den Suriye kararı!
Ahmet Özal'dan Muharrem İnce mesajı! Erdoğan-Özal sözleri için ne dedi?
Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu
İstanbul'da bakın en çok hangi memleketten insan yaşıyormuş
Okuyucu Yorumları 0 yorum