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Bagaja bırakılan mangal kömürü, otomobili yakıyordu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

KARAMAN'da bir fırından sönmüş halde alınarak çuvalla otomobilin bagajına bırakılan mangal kömürü yeniden tutuştu.

Bagaja bırakılan mangal kömürü, otomobili yakıyordu

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir fırından sönmüş halde alınarak çuvalla otomobilin bagajına bırakılan mangal kömürü yeniden tutuştu. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri bagajdaki çuvalı dışarı atıp, aracın alev almasını önledi.
Olay, saat 12.15 sıralarında Külhan Mahallesi 1'inci İstasyon Caddesi'nde, Şevket Karakışla'ya ait 70 FK 576 plakalı otomobilde meydana geldi. Çevredekiler park halindeki otomobilden dumanların yükseldiğini fark edip itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekipleri, aracın camını kırıp müdahale etmek istedi ancak sonuç alınamadı. Tesadüfen yoldan geçen bir kaporta ustasının yardımıyla aracın kapısı açıldı. Ardından dumanın bagajdan geldiği anlaşıldı. Bagaj kapısı açıldığında ise dumanların çuval içinde yeniden tutuşan mangal kömüründen kaynaklandığı belirlendi. Bunun üzerine itfaiye ekipleri çuvalı dışarı atıp aracın alev almasını önledi.
Çalışmalar sırasında otomobilin başına gelen Şevket Karakışla, mangal kömürünü yaklaşık 4 saat önce bir fırından sönmüş halde aldığını ve çuval içinde aracına bıraktığını ve kömürlerin yeniden tutuştuğunu belirtti.

FOTOĞRAFLI

Bagaja bırakılan mangal kömürü, otomobili yakıyorduBagaja bırakılan mangal kömürü, otomobili yakıyorduBagaja bırakılan mangal kömürü, otomobili yakıyordu

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