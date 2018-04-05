Bagajdaki motosikletle trafikte yol aldı

Şanlıurfa’da bir otomobil sürücüsü, bagaja koyduğu motosikletle tehlikeye aldırış etmeden trafikte yol aldı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Paşabağı Mahallesi’nde bir otomobil sürücüsü, bagaja motosiklet yükleyerek trafikte yol aldı. Başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla çekilen görüntülerde, motosikletin otomobilin bagajına herhangi bir şekilde bağlanmadan ve önlem alınmadan konulduğu görüldü.
Bir tekerleği dışarı sarkan motosikleti taşıyan otomobil, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.
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