Bağcılar Belediyesi yayınları rehber özelliği taşıyor

İSTANBUL,(DHA)- BAĞCILAR Belediyesi, geçmişten geleceğe uzanan ve toplumu yönlendiren eserleri gün yüzüne çıkarıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çıkarılan 306 eserden kimi ders notları, kimi hikaye kimi de hatıralardan oluşuyor. Yayınlar, dalında uzman araştırmacı isimler tarafından uzun süreli bir çalışma sonucu yayım hayatına kazandırılıyor. Sırat-ı Müstakim, Çanakkale Muharebeleri'nde 57. Piyade Alayı, Osmanlı Edebiyatı Ders Notları, Besteleriyle İstiklal Marşı’nın Hikayesi, Hasan Remzi Fertan’ın Hatıraları, Osmanlı Belgeleri’nde Berat önde gelen eserler.

“SEBİLÜRREŞAD’IN İLK SAYILARI 11 CİLT HALİNDE KİTAPLAŞTIRILDI”

Bu yayınlar arasında en çok rağbet görenler ise milli şair Mehmet Akif Ersoy’un başyazarlığını yaptığı Sıratımüstakim ve Çanakkale Muharebeleri'nde 57. Piyade Alayı. İlk 182 sayısı Sıratımüstakîm sonraki 459 sayısı ise Sebilürreşad adıyla çıktı. Milli mücadeleye katkısıyla da dikkat çeken dergide Akif’in şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu’yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor. Bu kapsamda derginin ilk sayıları 11 cilt halinde kitaplaştırıldı.