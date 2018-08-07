Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

Olay saat 22.00 sıralarında Evren Mahallesi Gökhun Sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Suriyeli Mohamad E. A., iş çıkışında evine geldi. Eve geldiğinde eşinin yanında bir erkek gördüğünde cinnet getirdi. Eline mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 24 yaşında ve 3 çocuk annesi eşi Hulud H. ile yanındaki 35 yaşlarındaki erkeği bıçaklayarak öldürdü.
Kan donduran olayın ardından Mohamad E. A. evde sigara içerek vakit geçirdi. Ardından üzerindeki kıyafetlerini değiştirerek kayıplara karıştı.
İddiaya göre olay şöyle gelişti: Gündüz saatlerinde Hulud Hemdos tarafından 3 çocuğunu Mohamad E. A.'nın kardeşinin evine götürdü. Akşam olunca çocukları anne babasına ulaştırmak isteyen amca önce yengesini ardından ağabeyini arayıp ulaşamayınca, ağabeyinin evine gitti. Kapıyı çalan amca, evin önünde kan izleri görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Hulud H. ile üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan 35 yaşlarındaki bir erkeğin cesediyle karşılaştı.
Polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından cesetler cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri cinayeti işlediği düşünülen Mohamad E. A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.
(İHA)
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