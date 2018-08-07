HABER

Bağcılar'da dehşet: 2 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 03:07 | Son Güncelleme

Bağcılar'da bir evde bıçaklanarak öldürülmüş biri kadın iki kişinin cesedi bulundu. İddiaya göre, Suriye uyruklu Mohamad E. A. işten çıktıktan sonra geldiği evinde eşi Hulud H.(24) ve yanındaki kişiyi bıçakladı.

Olay saat 22.00 sıralarında Evren Mahallesi Gökhun Sokaktaki 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan Suriyeli Mohamad E. A., iş çıkışında evine geldi. Eve geldiğinde eşinin yanında bir erkek gördüğünde cinnet getirdi. Eline mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 24 yaşında ve 3 çocuk annesi eşi Hulud H. ile yanındaki 35 yaşlarındaki erkeği bıçaklayarak öldürdü.

EVDE SİGARA İÇEREK VAKİT GEÇİRDİ

Kan donduran olayın ardından Mohamad E. A. evde sigara içerek vakit geçirdi. Ardından üzerindeki kıyafetlerini değiştirerek kayıplara karıştı.

KAN İZLERİNİ GÖRÜNCE POLİS EKİPLERİNE HABER VERDİ

İddiaya göre olay şöyle gelişti: Gündüz saatlerinde Hulud Hemdos tarafından 3 çocuğunu Mohamad E. A.'nın kardeşinin evine götürdü. Akşam olunca çocukları anne babasına ulaştırmak isteyen amca önce yengesini ardından ağabeyini arayıp ulaşamayınca, ağabeyinin evine gitti. Kapıyı çalan amca, evin önünde kan izleri görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Hulud H. ile üzerinde herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan 35 yaşlarındaki bir erkeğin cesediyle karşılaştı.

Polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından cesetler cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri cinayeti işlediği düşünülen Mohamad E. A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

(İHA)

PARTNERKocama terlik getirmekten asla gocunmamKocama terlik getirmekten asla gocunmam
Drift yapılarak önü kesilen ambulansın camları kırıldıDrift yapılarak önü kesilen ambulansın camları kırıldı
Hurdalıkta çıkan yangın korkuttuHurdalıkta çıkan yangın korkuttu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar cinayet

En Çok Okunan Haberler

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

YKS karnesi açıklandı! Öğrenciler resmen döküldü

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Erdoğan yaparız dedi ama yardımcısı itiraz etti: Erdoğan'a saygımız var ama öyle bir şey olamaz

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Aleyna Tilki'den ateşli paylaşım

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

Merkez Bankası'ndan dolara dövize müdahale! İşte doların ilk tepkisi

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

ABD'nin İran'a yaptırımları başlıyor! Türkiye ile yeni krizleri başlatabilir (Dolardan tarihi rekor)

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İzmir'de hırsız zannedilen taksici Mehmet Demircan mahalleliden öldüresiye dayak yedi!

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

İstanbul'da su kesintisi! 20 ilçeye 12 saat su verilemeyecek (7 Ağustos 2018 İstanbul'da suların kesileceği ilçeler)

Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!

Şanlıurfa'da kayıp Mehmet Yalçın'ın cesedi bulundu! Arkadaşı üzerine beton döküp fayans dizmiş!

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Bolu'nun Göynük ilçesinde korkunç olay! Bir anlık dalgınlık feci ölümü getirdi

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Zonguldak'ta pompalı tüfekle evi basıp katliam yaptılar: 11 yaşındaki çocuk öldü, çok sayıda yaralı var

Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

Atı kamyonun arkasına bağlayıp sürüklediler... Ankara'da kan donduran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.