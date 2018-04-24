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Bağcılar pompalı tüfekle soygun anı kameraya saniye saniye yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 02:38 | Son Güncelleme

Bağcılar’da pompalı tüfekle tekel bayiine gelen maskeli 3 kişi sigara, alkol ve kazada bulunan paraları alarak kayıplara karıştı.

Bağcılar pompalı tüfekle soygun anı kameraya saniye saniye yansıdı

Bağcılar’da pompalı tüfekle tekel bayiine gelen maskeli 3 kişi sigara, alkol ve kazada bulunan paraları alarak kayıplara karıştı. Pompalı tüfekle soygun anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Bağcılar 15 Temmuz Şehitler Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde bulunan bir tekel bayiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araba ile gelen maskeli 3 kişi pompalı tüfekle tekel bayiine girdi. Pompalı tüfeği iş yeri sahibine doğrultan kişiler kasadaki paralarla birlikte sigara ve alkol çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameralarından yola çıkarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Pompalı tüfekle soygun anı kamerada
Tekel bayiinin soygun anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kamera görüntülerinde beyaz bir araba ile gelen 3 kişiden iki kişi arabadan inerek tekel bayiine giriyor. Telek bayiine giren 2 kişiden biri pompalı tüfeği iş yeri sahibine doğrultuyor. Diğer soyguncu da kasadaki paraları aldıktan sonra sigara ve alkol şişelerini aldığı görülüyor.

Bağcılar pompalı tüfekle soygun anı kameraya saniye saniye yansıdı

Bağcılar pompalı tüfekle soygun anı kameraya saniye saniye yansıdı

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