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Bağcılar silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 05:23 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da yakın akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Bağcılar silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) BAĞCILAR'da yakın akraba olan iki kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kafasına ve vücuduna toplam 5 kurşun isabet eden 36 yaşındaki Bayram Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi 1966 Sokak'ta saat 22:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Tekel Bayisi'nde bir süre alkol alan ve teyze çocukları oldukları öğrenilen 36 yaşındaki Bayram Çetinkaya ile Murat T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın uzaması üzerine olay yerinden ayrılan Murat T. evden aldığı silahla tekrar Bayram Çetinkaya'nın yanına geldi.

TEYZESİNİN OĞLUNA KURŞUN YAĞDIRDI
İddiaya göre, evden aldığı silahla olay yerine gelen Murat T. ile Bayram Çetinkaya arasında tartışma devam etti. Tartışmanın ardından ise, her iki tarafta silahına sarıldı. İkisi kafasına olmak üzere 5 kurşun isabet eden Bayram Çetinkaya olay yerinde hayatını kaybederken, karnından yaralanan Murat T. yanında bulunan abisi tarafından hastaneye kaldırıldı.

POLİS OLAY YERİNDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI
Yaşanan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yerinde 11 boş kovan bulundu. Cinayet büro ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Bayram Çetinkaya'nın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, karnından yaralanan ve abisi tarafından hastaneye kaldırılan Murta T.'nin tedavisi davam ediyor.
(FOTOĞRAFLI)

Bağcılar silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralıBağcılar silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralıBağcılar silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralıBağcılar silahlı kavga: 1 ölü,1 yaralı

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