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Bağcılar’da, bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 23:01 | Son Güncelleme

IHAAW225359-ASA/08-04-2018 - Bağcılar’da, bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. 08.04.2018 22:53:59 TSI NNNN

IHAAW225359-ASA/08-04-2018

- Bağcılar’da, bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

08.04.2018 22:53:59 TSI
NNNN

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