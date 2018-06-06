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Bağcılar'da damacana yüklü kamyon devrildi

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 08:30 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da gece saatlerinde seyir halinde giden su dolu damacana yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da gece saatlerinde seyir halinde giden su dolu damacana yüklü kamyon henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kaza sonrası damacana bidonları yola dağılırken, kamyon vinç yardımıyla çekildi. Olay Bağcılar, Tem Bağlantı Yan yolda gece saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 UT 2191 plakalı kamyonu kullanan ve ismi öğrenilemeyen sürücü yan yoldan Aksaray istikametine seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon kaymaya başladı. Kontrolden çıkan damacana yüklü kamyon kaldırıma çarparak devrildi. Kaza sonrası kamyonda yüklü su dolu damacana bidonları yola dağıldı. Çevredeki vatandaşlar yardıma koşarken durumu da polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda inceleme yaptı. Polis ekipleri de çevrede önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri sürücüyü ayakta tedavi etti. Kaza sonrası yola dağılan su dolu damacanalar tek tek yol kenarına toplandı. Olay yerine gelen vinç devrilen kamyonu kaldırma çalışması başlattı. Devrilen kamyon bulunduğu yerden kaldırılarak çekildi.

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