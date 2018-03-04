Bağcılar’da karı koca kavgası kanlı bitti: 2 ölü

İstanbul Bağcılar’da çıkan karı koca tartışmasında sinirli koca önce eşine kurşun yağdırdı ardından aynı silahla kendini vurdu. Sokak ortasında gerçekleşen olayda mahalleli büyük korku yaşarken karı kocanın cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Göztepe Mahallesi Martı Sokak’ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 40’lı yaşlarda olan S.D. ile A.D. çifti sokak üzerinde yürüdükleri sırada aralarında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli koca A.D. belinden çıkarttığı silahla sokak ortasında eşini kurşun yağmuruna tuttu. Ardından aynı silahla kendini vuran adam eşinin yanına yığıldı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Karı koca olay yerinde yaşamını yitirdi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontroller sonrasına karı kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sokağın her iki yönüne güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının incelemeleri sonrasında işlemleri tamamlanan karı kocanın cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
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