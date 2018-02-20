Bağcılar’da maskeli silahlı kuyumcu soygunu

Bağcılar’da maskeli silahlı 4 kişi bir kuyumcu dükkanından yaklaşık 200 bin liralık altın çaldı. Soyguncuların çevredekileri korkutma amaçlı havaya birkaç el ateş ettiği öğrenildi.
Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi’nde bulunan bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre maskeli ve silahlı 4 şahıs kuyumcuya gelerek altınları almak istedi. Silahı kuyumcuya doğrultan şahıslar, yaklaşık 200 bin lira değerindeki altınları alarak kaçtı. Soygunu gerçekleştirenlerin takip edilmemek ve çevredekileri korkutmak için havaya birkaç el silahla ateş ettikleri de öğrenildi. Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi çevre güvenliğini aldı. Polisin çalışmaları devam ediyor.
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