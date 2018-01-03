Bağcılar’da müzelere ziyaretçi akını

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi bünyesinde hizmet veren Çanakkale Müzesi ve Taceddin Dergahı Müzesi yıl boyunca ziyaretçi akınına uğruyor. 2017 yılında Çanakkale Zafer Müzesi'ni 67 bin 751, Taceddin Dergahı Müzesi'ni ise 35 bin 871 kişi ziyaret etti. İki müzede de ziyaretlerin en yoğun olduğu ay ise İstiklal Marşı'nın kabul edildiği ve Çanakkale Zaferi'nin yaşandığı Mart ayı oldu.

Kültür sanat alanında birçok projenin hayata geçirildiği Bağcılar'da hizmete sunulan müzeler büyük ilgi görüyor.

Bağcılar Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete sunulan Şehitler Parkı ve Çanakkale Zafer Müzesi'nde orijinal Çanakkale savaş materyalleri, 11 adet realistik silikon heykel, Nusret Mayın Gemisi iç bölüm uygulaması, Gelibolu topoğrafyası, dokunmatik Çanakkale Şehitleri ekranı gibi uygulamaları bulunuyor. Müzede 99 yıl önce savaşta kullanılan bir evrak çantasının iç bölümünde bulunan ince örülmüş bir tutam saç da yer alıyor.Top mermileri, Çanakkale Aynalı Çarşı dekorasyonu ile siper alanları da ilgi görüyor. Müze, pazar günleri hariç haftanın altı günü açık.