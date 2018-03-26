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- Bağcılar'da silahla başından vurulmuş bir kişiye ait ceset bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:22 | Son Güncelleme

  BAĞCILAR'da ağaçlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu.

- Bağcılar'da silahla başından vurulmuş bir kişiye ait ceset bulundu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) BAĞCILAR'da ağaçlık alanda başından silahla vurulmuş bir erkeğe ait ceset bulundu. Sabah saatlerinde Merkez Mahallesi'nde bulunan ağaçlık alandan geçen vatandaşlar ağaçların altında hareketsiz yatan birini gördü. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 ekipleri yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulunurken, hayatını kaybeden kişinin başından silah vurulduğu tespit edildi. Üzerinde yapılan aramalarda ise herhangi bir kimlik yada belge bulunamadı. Olay yeri inceme ekipleri ceset çevresinde ve ağaçlık alanda delil aradı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturması sürüyor.

(FOTOĞRAF)

(Yeniden) - Bağcılar'da silahla başından vurulmuş bir kişiye ait ceset bulundu

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