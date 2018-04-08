Bağcılar’da silahlı saldırı, halk otobüsü kurşunların hedefi oldu

Bağcılar’da, bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de silahla karşılık verdiği çatışmada bir halk otobüsü kurşunların hedefi oldu. Çatışma sırasında yolcular panikle çömelirken, panik anları kameraya yansıdı.
Olay, Bağcılar Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre, bir otomobil içerisinden aralarında husumet bulunan otoparktakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Otoparktakilerin de karşılık vermesi üzerine yaşanan çatışmada Murat Gelener hayatını kaybederken, Mikail A., Mahmut A., Mesut G. ise yaralandı. Olay sırasında yoldan geçen bir halk otobüsü kurşunların hedefi oldu. Kurşunlar halk otobüsüne de isabet ederken, yolcular panik içerisinde yere çömeldi. Otobüs içerisinde yaşanan panik anları cep telefonu kameralarına yansırken, çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaçan saldırganların yakalanması için ise çalışma başlatıldı.
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