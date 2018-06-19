HABER

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 07:10 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da, sokak satıcılarına yönelik 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da, sokak satıcılarına yönelik 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturuce ele geçirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sabah saatlerinde baskın yapılan adreslere giren polis ekipleri, içeride bir süre aramalar yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, aramalar sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

PARTNERBöylesi görülmedi! Tam 2 kilo...Böylesi görülmedi! Tam 2 kilo...
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi
Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş kararÖlen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

24 Haziran seçimine günler kala İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Manisa’nın Salihli ilçesinde 250 kişi istifa etti

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Ramazan ayında 41 kız çocuğuna tecavüz iddiası! İran bu iğrenç olayı konuşuyor

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

Konyaspor, Aykut Kocaman'dan haber bekliyor

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Bahçeli: FOX TV gözden geçirilmeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

4 yaşındaki oğlunu öldürdü, 7 gün sonra böyle poz verdi

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Ölen iş adamı için böyle ilan vermişti! Aldatma davasında flaş karar

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Fethiye'de 7 aylık hamile kadın kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Diyarbakır'da korkunç olay! Sokak ortasında önce karısını katletti daha sonra kendisini bıçakladı!

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Manisa Şehzadeler ilçesinde çay fiyatını müşterinin 'nezaketi' belirliyor

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.