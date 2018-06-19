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Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2018 09:32 | Son Güncelleme

BAĞCILAR'da, sokak satıcılarına yönelik 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Soner HASIRCIOĞLU-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR'da, sokak satıcılarına yönelik 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda bir miktar uyuşturuce ele geçirilirken çok sayıda kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da sokak satıcılarına yönelik daha önceden belirlenen 36 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi. Sabah saatlerinde baskın yapılan adreslere giren polis ekipleri, içeride bir süre aramalar yaptı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, aramalar sonucunda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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