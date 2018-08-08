Bağcılar’ın yeni logosunu halk belirliyor

İSTANBUL,(DHA)-BAĞCILAR Belediyesi, ilçeyle özdeşleşecek, tarihi, sosyolojik ve kültürel yapısıyla ilişki kuracak, evrensel değere uygun ve akılda kalıcı görsellikte özgün bir logonun tasarlanıp hayata geçirilmesi için yarışma düzenliyor. “Bağcılar Logosunu sen tasarla” isimli yarışma seçici kurul üyelerinin yakınları dışında Türkiye Cumhuriyeti’nin bütün vatandaşlarına açık. Kurul tarafından belirlenecek 6 logo ödüllendirilecek.

“Gelecek seçim için değil gelecek nesil içi belediyecilik” sloganıyla özgün ve örnek projeleriyle ilçeyi İstanbul’un cazibe merkezi haline getiren Bağcılar Belediyesi, kendisini dünya çapında yansıtacak bir logo tasarım yarışması düzenliyor. “Bağcılar logosunu sen tasarla” isimli yarışmanın seçici kurulunda 4 akademisyenin yanında sanatçı Hasan Kaçan da bulunuyor. Yarışmaya seçici ve düzenleyici kurul üyeleri ve birinci derecedeki yakınları dışında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek.

LOGO, BAĞCILAR'IN KİMLİĞİNİ İFADE EDECEK

Bağcılar ilçesinin kimliğini ifade edecek olan logonun; Bağcılar’ın ilçe olarak kaydettiği gelişmeleri, ekonomik ve sosyal kalkınmaya ve geleceğe dönük yüzünü, Bağcılar Belediyesinin ilke, değer ve atılımlarını, geniş vizyonunu, şeffaf ve katılımcı yapısını, halk ile kurduğu derin, yakın ilişki ve diyaloğu yansıtması bekleniyor. Ayrıca Bağcılar’ın üç temel değeri olarak ön plana çıkan “kaliteli yaşam” kurma vizyonu, “yenilikçilik” ve “insan odaklılık” özellikleri, tasarlanacak logoya yön vermesi gerektiği belirtildi.