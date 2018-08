Bağcılar’ın yeni logosunu halk belirliyor

Tasarımların mutlaka bilgisayar ortamında Adobe İllüstrator veya Corel Draw grafik tasarım programları ile çizileceği elle yapılmış veya renklendirilmiş tasarımların kabul edilmeyeceği ifade edildi. Her katılımcı en fazla 3 farklı tasarımla yarışmaya katılabilecek. Ayrıca tasarımcılar, her bir tasarımın hikayesini Microsoft Word ortamında Times New Roman yazı fontu ile bir A4 dosya boyutunu geçmeyecek şekilde yazacak. Logo.bagcilar.bel.tr internet sitesi üzerinden yapılacak başvurular 2 Eylül Pazar günü sona erecek. Birinciye 25 bin TL verilecek yarışmada seçici kurul tarafından belirlenmiş ilk 6 logonun tasarımcısı ödüllendirilecek.

Yarışmayla ilgili detaylı bilgi logo.bagcilar.bel.tr adresinden öğrenilebilir.

(FOTOĞRAFLI)