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Bağda çalışan işçilerin üstüne yıldırım düştü:1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

MARDİN'in Artuklu ilçesinde bağda çalışan işçilerin üzerlerine yıldırım düştü.

Bağda çalışan işçilerin üstüne yıldırım düştü:1 ölü, 2 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Artuklu ilçesinde bağda çalışan işçilerin üzerlerine yıldırım düştü. Olayda, 1 işçi öldü, 2 işçi ise yaralandı.
Artuklu ilçesi Akres mevkiindeki bir üzüm bağında çalışan Taha Albayrak (21) Sedat Ay (16) ve Ramazan Ay'ın (16) üzerine yıldırım düştü. Bölgedeki diğer çiftçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Sedat Ay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralıının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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Bağda çalışan işçilerin üstüne yıldırım düştü:1 ölü, 2 yaralıBağda çalışan işçilerin üstüne yıldırım düştü:1 ölü, 2 yaralıBağda çalışan işçilerin üstüne yıldırım düştü:1 ölü, 2 yaralı

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