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Bağdat Caddesi'nde kafede silahlı saldırı!

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 08:08 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bir kafe çalışanı tartıştığı müşteri tarafından silahla vuruldu. Kafe çalışanı bacağından hafif şekilde yaralanırken, saldırgan ve yanındaki iki kişi olay yerinden kaçtı.

Olay gece saatlerinde Bağdat Caddesi'nde bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , kafeye gelen üç müşteri henüz bilinmeyen bir nedenle kafe çalışanı ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan üç müşteriden biri belindeki silaha çıkararak tartıştığı kafe çalışanı Ünal Çavuş'a ateş etti. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, Çavuş bacağına isabet eden mermilerle yaralandı.

Kafede yaşanan kısa süreli paniğin ardından olay sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından kafe çalışanı Ünal Çavuş'u Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralanan kafe çalışanının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın yaşandığı kafede inceleme yaparken, polis ekipleri kaçan üç kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
saldırı silah kadıköy Bağdat Caddesi

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Paran varsa Türkiyede her çesit hayvanlıgı yapabilirsin Nasıl olsa parası ile tutar bir Avukat zaten parayı gören Avukat bunu kurtarmak için her seyi yapar Normalde Avukatların görevi suçu sabit olan kişinin az çeza almasını saglamaktır onu o cezadan tamamen kurtarmak deyildir ama İşin içinde para varsa madur garip bile o davadan suçlu çıkar Burası Türkiyem Hacım Paranın güçü konusur
@asikann01 keşke haklıolmasaydın. ama ne yazıkki haklısın. adalet sistemimiz gerçekten çok kötü.. biz diyorum demekki bunuhak ediyormuşuz. türk milletinin vijdanı bu kadarmış demekki yasalarımızda böyle diyorum...
"PEKİ ŞİMDİ BU MAGANDALAR,KENDİLERİNİ SON ÇIKAN "KHK" İLE SAVUNURSA NE DİYECEKSİNİZ BEYLER?ORADA 16 TEMMUZ YAZMIYOR,DEVAMI YAZIYOR DERLERSE NE OLACAK?
iste bir kopyala yapistirci yorumcu ..... senin yapacagin yoruma ben.... ne alakasi var suzmemisiniz nesiniz...
@sezgineren1907 süzme senin gibi koşulsuz itaat edendir sen orda boşluk bırakırsan sokaktaki vatandaşda khk yı istedği gibi yorumlar doldurur
BU YORUMU SON ÇIKAN KHK Yİ HAZIRLAYAN VE ÇIKARANLARDAN BEKLİYORUM
@eser333333 HE LA YILLARDIR BU ÜLKEDE HİÇ BİR OLAY OLMAZKEN İŞE BAK SEN
Vuran vuran Kıran Kırana Hertaraf CurCunalaşmış
al sana KHK örneği
mantıksız zihniyetler nasıl olurda bu konuyu bile siyasete khk ya bağlarsınız? nedir bu kuyruk acısı beyler ?. gezi teröristleri karşılarında kimse yokken taksimi savaş alanına çevirirken destek olanlara söylüyorum artık karşınıza dur diyen çıkacak at koşturamayacaksınız üstelik cezada almayacak zorunuza giden de bu değilmi? bir daha çiçek böcek bahanesi ile bu ülkede terör estire me ye cek si niz ;)
AVUKATA NE GEREK VAR,"KHK" VARKEN:)
PALALI KARDEŞİNİZİ NE ÇABUK UNUTUP,NÜFUSTAN SİLDİNİZ:)
kimse durduk yere sıkmaz olayın içyüzünü öğrenmek lazım
MANTIKSIZ ZİHNİYETLER DİYEN SALYANGOZLARA SESLENİYORUM!!!BU OLAYIN NE ALAKASI VAR DİYORSUNUZ DEĞİL Mİ?PEKİ SORARIM SİZE "OHAL" İLE İLGİSİ OLMAYAN KONULARI DA "KHK" İLE HALLEDİYORSUNUZ,AYIP DEĞİL Mİ?
herkesin belinde silah olursa olacağı böyle olur. bu konuya devlet ne zaman el atacak?
darbeye karşı durmuş. KHK ya göre.... reis varken bir şey olmaz. daha çoookkk sular akar bu köprüden..
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