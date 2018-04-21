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Bağdat’ta halk pazarında patlama: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 16:13 | Son Güncelleme

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.Başkentin güneyindeki Ebu-Grayp’e bağlı El-Zeydan bölgesinde bir halk pazarına yerleştirilen zaman ayarlı bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı.

Irak’ın başkenti Bağdat’ta bir halk pazarında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Başkentin güneyindeki Ebu-Grayp’e bağlı El-Zeydan bölgesinde bir halk pazarına yerleştirilen zaman ayarlı bomba düzeneğinin infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre iki kişi yaralandı. Patlama bölgesi güvenlik görevlileri tarafından kuşatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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