Bağırtlak kuşu kaçakçılığından gözaltına alındı

Erzurum’da jandarma ekiplerinin yaptığı yol uygulamasında aracında 22 adet bağırtlak kuşu ele geçirilen şahıs kaçakçılık suçundan gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Erzurum’un Horasan ilçe sınırlarında bulunan Dellalhan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Araçta yapılan aramada usulsüz taşındığı tespit edilen 21 adet canlı, 1 adet ölü olmak üzere 22 adet bağırtlak kuşu ele geçirildi.

Şüpheli şahıs kaçakçılık suçundan adliyeye sevk edilirken ele geçirilen kuşlar Erzurum İl Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekibine teslim edildi.