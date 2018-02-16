Bahadır Grammeşin davasında 5 sanığa “kasten öldürme”den 25’şer yıl hapis

Öğretmen Bahadır Grammeşin’in Kadıköy’de kadınlara yönelik tacizi engellemek isterken öldürülmesine ilişkin cezayı az bulan istinaf mahkemesi, kararın bozulmasının ardından yeniden görülen davada kararını açıklayan mahkeme, 5 sanığı 25’şer yıl hapse çarptırdı.

Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, Erkan Çınar, Cemal Diri, Murat Topraktepe, Mert Nikelay cezaevinden getirilirken, tutuklu sanık Yahya Burak Ataç ise cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Bahadır Grammeşin’in kardeşi Başak Grammeşin Aslan ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Duruşmada son sözü sorulan sanık Erkan Çınar, olanlardan dolayı pişman olduğunu belirterek, “Keşke bu olay yaşanmasaydı. Tehdit ve yaralama ile kalsaydı ve buralara kadar gelmeseydi. Ben kimseyi tehdit etmedim, bu suçtan beraatimi istiyorum” dedi. Söz alan diğer sanıklar da tahliyelerini istedi.

5 sanık hakkında 25 yıl hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklar Mert Nikelay, Erkan Çınar, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri’yi Bahadır Grammeşin’i “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapse çarptırdı.

Öte yandan Sanık Erkan Çınar’ı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan 10 yıl hapis kararı veren mahkeme, sanıklar Erkan Çınar, Yahya Burak Ataç, Hasan Özcan ve Serhat Ali Günay hakkında “tehdit” suçundan 3 yıl 4 ay hapis kararı verdi.

Olayın Geçmişi

9 Mayıs 2015 günü Kadıköy’de arkadaşlarıyla bir mekanda asker eğlencesine katılan Grammeşin, yanında bulunan arkadaşlarıyla eve gitmek üzere yola çıkmıştı. Bunun üzerine 2 kişi, Grammeşin’in arkadaş grubunda bulunan kadınlara sözlü tacizde bulunmuştu. İki grup arasında çıkan kavgada tacizi engellemek isterken bıçaklanan Grammeşin hayatını kaybetmişti.

Anadolu 11.Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Erkan Çınar hakkında “kasten öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Sanık Çınar ayrıca "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehdit" ve "ruhsatsız yasak bıçak taşıma" suçlarından da 13 yıl 20 gün hapis cezasına mahkum edilmişti.

Diğer sanıklar Mert Nikelay, Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç ve Cemal Diri hakkında ise, Bahadır Grammeşin’in öldürülmesi eylemine iştirak ettikleri gerekçesiyle 10’ar yıl hapis cezası verilmişti. Sanıklar Murat Topraktepe, Yahya Burak Ataç, Serhat Ali Günay ve Hasan Özcan’ı "tehdit" suçundan 2 yıl 2 ay 20’şer gün hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanıklar Özcan ve Günay hakkında ayrıca "kasten yaralama" suçundan da 7 ay 15’er gün hapis cezasına hükmetmişti.

Yerel mahkemenin verdiği karara, sanıklar ve bazı müşteki avukatları itirazda bulunmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi hükmün bozulmasına karar vererek dosyanın Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine hükmetmişti.