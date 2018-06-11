Bahçe duvarından düşen yaşlı adam öldü

Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Sarıoğlan ilçesinde 2 katlı evinin bahçe duvarına çıkan Halil Duran (80) öldü.
Sarıoğlan ilçesi Yıldırım Mahallesinde evini tamir etmek için bahçe duvarına çıkan Halil Duran, ağaçların üzerine düşerek başını çarpma sonucu düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Duran’ın cenazesi otopsisi yapılmak üzere Sarıoğlan Devlet Hastahanesini morguna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
FOTOğraflı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki vatandaşları uyardı: Yapı Kayıt Belgesi alırken dolandırılmayın
Diyarbakır Sur ve Şırnak Cizre'de hendek eylemlerini organize eden PKK'lı terörist yakalandı
Antalya'da denizde cesedi bulunan Katharina Kugel'in otopsisinin ardından korkunç gerçek ortaya çıktı!
Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı
Almanya Türk annenin rezilliğini konuşuyor! 9 yaşındaki oğlunu pazarladı
ABD Hava Kuvvetleri'nden firar eden yüzbaşı 35 yıl sonra bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye 'kıraathane' yanıtı
Kıyamet alameti mi? Haziran ayında 4 metre kar yağdı
Ankara'da iki erkek arkadaşın dehşet gecesi! Öldürüp tecavüz etti
Adana sıcakları bu kez motoküvet yaptırdı
İşte WhatsApp'ın yeni özelliği! Artık mesajları böyle göreceksiniz
Dünyanın en iyi üniversiteleri belli oldu! Listede hangi Türk üniversiteleri var?
Heyecanladıran keşif! Dünya dışı yaşam ihtimali...
Okuyucu Yorumları 0 yorum