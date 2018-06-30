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Bahçede arı sokan çiftçi, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2018 18:47 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Terme ilçesinde arının soktuğu 2 çocuk babası Erol Yılmaz (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bahçede arı sokan çiftçi, hastanede öldü

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Terme ilçesinde arının soktuğu 2 çocuk babası Erol Yılmaz (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un Terme ilçesi'ne bağlı Ambartepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre Erol Yılmaz'ı kendine ait bahçede çalışırken arı soktu. Bir süre sonra fenalaşan Erol Yılmaz'ı yakınları Terme Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yılmaz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi hastane morgunda yapılan otopsi işleminin ardından bugün aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Bahçede arı sokan çiftçi, hastanede öldü

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