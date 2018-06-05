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Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 13:41 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bahçede kedilerinin bir şeyle uğraştığını fark eden aile, gördüğü karşısında şoka uğradı. Topraktan çıkartılan hayvan iskeleti ise gizemini koruyor. Çevre köydeki vatandaşlar ise iskeleti incelemek için köye akın etti.

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Çaycuma ilçesi Geriş köyünde bahçede kedilerin bir şeyle uğraştığını fark eden aile, gördüğü karşısında şoka uğradı. Yaklaşık bir hafta önce bahçede dolaştığı sırada kedilerin bir şeyle uğraştığını fark eden aile gördüğü karşında şoka uğradı.

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Yaklaşık bir metre boyunda ve ayakları olan hayvan iskeleti, köy halkı tarafından 'dinozor' olarak tanımlanıyor. Çevre köylerden vatandaşlar da henüz tanımlanamayan hayvan iskeletini merak ederek Geriş köyüne akın ediyor. Köy kahvesinde masanın üzerine konulan iskeleti inceleyerek fotoğrafını çekerek sosyal medyada yaydı. Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğraf merak konusu oldu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Çaycuma iskelet

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