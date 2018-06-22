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Bahçede çay toplarken arı sokan Gürcü işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 17:04 | Son Güncelleme

RİZE'nin Derepazarı ilçesinde bahçede çay toplayan Gürcistan uyruklu Gigla Shantadze'yi (34) arı soktu.

Aytekin KALENDER/DEREPAZARI (Rize), (DHA)- RİZE'nin Derepazarı ilçesinde bahçede çay toplayan Gürcistan uyruklu Gigla Shantadze'yi (34) arı soktu. Vücudunda şişlik oluşan Gürcü işçi, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Olay ilçenin Yanıktaş köyünde öğlen saatlerinde meydana geldi. Gürcistan uyruklu Gigla Shantadze'yi bahçede çay topladığı sırada arı soktu. Vücudunda şişlik oluşan işçi hastaneye götürüldü. Gürcü Shantadze hastanede yaşamını yitirdi. Arı sokmasına karşı alerjisi olduğu öğrenilen Shantadze cesedi otopsi için Rize Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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