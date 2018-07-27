Bahçede ölü bulundu

ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde Mehmet Cengiz Vural (70), evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.
Ankara'da yaşayan Mehmet Cengiz Vural, bir süre önce tarlalarında yetiştirdiği ürünlerin hasadını yapmak için memleketi Sungurlu ilçesine bağlı Gökçam köyüne gitti. Aradan geçen zamanda kendisinden haber alamayan yakınları Vural'ın komşularına ulaştı. Mehmet Cengiz Vural, komşuları tarafından evinin bahçesinde yerde yatar halde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Vural'ın öldüğünü belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Cengiz Vural'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
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