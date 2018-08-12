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Bahçede ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2018 08:11 | Son Güncelleme

 UŞAK'ın Ulubey ilçesinde Veli Türkan (78), yetiştirdiği sebzeleri sulamak için gittiği bahçesinde ölü bulundu.

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ın Ulubey ilçesinde Veli Türkan (78), yetiştirdiği sebzeleri sulamak için gittiği bahçesinde ölü bulundu.
​Olay, dün saat 18.00 sıralarından Hasköy Mahallesi Hamamdere mevkiinde meydana geldi. Veli Türkan, sabah saatlerinde kendisine ait bahçeyi sulamak için evden çıktı. Akşam saatleri olmasına karşın Türkan eve gelmeyince, yakınları aramaya çıktı. Veli Türkan, bahçede yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Veli Türkan'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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