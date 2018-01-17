HABER

Bahçede temizlik yaparken elektrik akımına kapılıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ | 17.01.2018 18:48 | Son Güncelleme 54 dakika önce

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhangazi ilçesinde Fahrettin Demiröz (65), oturduğu apartmanın bahçesinde temizlik yaparken elektrik akımına kapılarak öldü.

Olay, Orhangazi ilçesi Tozkoparan Caddesi'nde meydana geldi. Oturduğu apartmanın bahçesinde temizlik yapan Fahrettin Demiröz, duvara monte edilmiş klima ünitesine kadar uzanan demir telleri kaldırmak istedi. Bu sırada elektrik kaçağı nedeniyle Demiröz, akıma kapılıp, yere yığıldı. Komşularının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırılan Fahrettin Demiröz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Fahrettin Demiröz'ün ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Son dakika: Isparta'da eğitim uçağı düştü: 3 şehit

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Yasemin Şefik'ten garip itiraf: Aleyna eve geldiğinde sutyen takıyorum

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Canlı yayında dehşet! Eve çağırdıkları küçük kıza yaptıkları kan dondurdu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

Bahçesinde kazı yaparken buldu

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

10 bin euro fazla para ödeyen vezneciye müjdeli haber canlı yayında geldi

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Cinayet sanığından mahkeme başkanına: Sen kim oluyorsun?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında görünce şoke oldu!

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Merdiven boşluğunda cenin parçaları bulundu

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Boşanmak istiyor diye eşini kaçırdı! Dehşeti yaşattı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

Kavgayı ayırmaya çalışırken canından oldu! O anlar kameraya yansıdı

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

'58 yerinden bıçaklarım' tehdidi yüzünden 1000 kilometre kaçtı

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı... Kedisine sarılarak izledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.