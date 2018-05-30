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Bahçede, üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 14:36 | Son Güncelleme

KONYA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ev kadını Melike G.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ev kadını Melike G. (59), bir meyve bahçesinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Çevre sakinlerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, ağır yaralanan Melike G., hastanede tedaviye alındı. Olay, saat 09.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Ekmekkoçu Mahallesi Saadet Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen evli Melike G., bir meyve bahçesinde üzerine benzin döküp kendisini ateşe verdi. Olayı fark eden çevre sakinleri, taşıma suyla müdahale ederek alevleri söndürdü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda ciddi yanıklar oluşan Melike G., ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Melike G.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, Melike G.'nin, alevleri söndürmeye çalışan kişilere, "Bırakın beni, ben kendim yaktım. Size ne?" ifadelerini kullandığını söyledi. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen Melike G.'nin, 3 ay önce de yüksek dozda ilaç alarak intihar girişiminde bulunduğu, ailesinin hastanede tedavi görmesi isteiğini ise geri çevirdiği öne sürüldü.

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