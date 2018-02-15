HABER

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 23:30 | Son Güncelleme

SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde jandarmanın operasyonunda A.T.'nin bahçesinde taşın altına gizlenen 49 paket halinde 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE (Sakarya), (DHA)- SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde jandarmanın operasyonunda A.T.'nin bahçesinde taşın altına gizlenen 49 paket halinde 1 kilo 32 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler A.T.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşınca harekete geçti. Ekipler, A.T.'nin Arifiye Sakarya Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. A.T.'nin bahçesinde bulunan bir taşın altına gizlenen 49 paket halinde 1 kilo 32 gram bonzai ele geçirildi. Evde yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tüfek, bir adet muşta ve uyuşturucu satışından elde edilen 5 bin 570 TL ele geçirildi. A.T. gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktıBahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

Pompalı tüfeği temizlerken kendini vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.