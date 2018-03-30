Bahçeden 3 koyun çaldı, güvenlik kamerasına yakalandı

Adana’da bir evin bahçesinde bulunan 3 koyunu çalan hırsız, güvenlik kamerasına yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Evinin bahçesinde 3 koyun besleyen Yusuf Yeşilkaya, sabah uyandığında hayvanlarının yerinde olmadığını gördü. Etrafı inceleyen Yeşilkaya, koyunlarının çalındığını fark edince polisi aradı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olay yerine gelerek civardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde hırsızın elinde sopayla gelip 3 koyunu çaldığı görülüyor. Polis, hırsızın daha önceden hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkası olan şüpheli Şahin K. olduğunu belirleyerek, gözaltına aldı. Sorgusunda koyunları kendisinin çalmadığını söyleyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.