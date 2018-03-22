Bahçelievler'de 2 aracı kundaklayan 4 kişiye operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) BAHÇELİEVLER'de 2 aracın kundaklanmasıyla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
17 Mart saat 04.00'da meydana gelen olayda park halindeki 2 araç kundaklanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda ,şüphelilerin terör örgütü PKK'nın üniversite yapılanmasından olan kişiler olduğu tespit edildi. TEM ekipleri sabah saatlerinde İstanbul ve Kocaeli'de bulunan 6 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. 4 kişi gözaltına alındı. Bir evde bulunan 18 yaşından küçük M.B., Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.B.'nin örgütün kırsal alanına katılım için şüphelilerin evlerinde gizlendiği değerlendiriliyor. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.
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