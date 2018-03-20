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Bahçelievler’de 2 milyon TL’lik sahte parfüm operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 19:22 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde sahte parfüm ele geçirildi.Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Bahçelievler Yenibosna Güner Sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığını tespit etti.

Bahçelievler’de Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL değerinde sahte parfüm ele geçirildi.
Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yaptıkları çalışma sonucunda Bahçelievler Yenibosna Güner Sokak içerisinde bulunan bir iş yerinde sahte parfüm imalatı yapıldığını tespit etti. Ekipler bir süre takibe aldığı iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda iş yerinde 2 bin adet doldurulmuş şişe parfüm, 10 bin adet doluma hazır boş şişe ve parfüm imalatında kullanılan sahte esans ele geçirdi. Sağlıksız koşullarda üretim yapılan iş yerinde dünyaca ünlü markaların taklitleri olan parfümlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu belirtildi. Ekipler iş yerinde bulunan 3 kişiyi gözaltına alınırken parfümlere de imha edilmek üzere el konuldu.

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