BAHÇELİEVLER'DE LİSELİ KAVGASI: 1 ÖĞRENCİ BIÇAKLANDI (1)

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA Bahcelievler'de okul önünde çıkan bıçaklı kavgada bir öğrenci sınıf arkadaşı tarafından bıçaklandı. Bahçelievler'de sınıf arkadaşı oldukları öğrenilenM.E. ile E.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle okul önünde kavga çıktı. Kavgada E.A., M.E.'yi bıçakla bacağından yaraladı. M.E. yaralı halde okula sığındı. Okul yetkilileri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralı öğrenci ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis, sınıf arkadaşını bıçaklayıp kaçan E.A.'yı arıyor.
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