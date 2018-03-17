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Bahçelievler’de park halindeki 2 araç alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 05:49 | Son Güncelleme

İstanbul (İHA)

Bahçelievler’de park halindeki 2 araç alev alev yandı

İstanbul (İHA)

Bahçelievler’de park halindeki 2 araç alev alev yandı

Bahçelievler’de park halindeki 2 araç alev alev yandı

Bahçelievler’de park halindeki 2 araç alev alev yandı

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