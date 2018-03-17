HABER

Bahçelievler'de park halindeki 2 otomobil kundaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 07:01 | Son Güncelleme

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokakta park halindeki 2 otomobili kundakladı.

Bahçelievler'de park halindeki 2 otomobil kundaklandı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokakta park halindeki 2 otomobili kundakladı. Araçlardaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, alev alev yanan otomobil ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, Yenibosna Merkez Mahallesi Alpaklar Sokağı'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan 34 TL 9622 ve 34 BAK 99 plakalı otomobiller kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Komşularının araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri önce yardıma koştu sonra da durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan iki otomobile de müdahalede ederken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri her iki araçtaki yangını da kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bazı mahalle sakinleri ise komşularının yanan araçlarına damacanalarla su dökerek itfaiyeye yardımcı oldu.
POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI
İtfaiyenin çalışmasının ardından polis ekipleri her iki otomobilde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ekipler ateşe verilen otomobilleri tek tek inceleyerek parmak izi araması gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan polis, kundaklamanın gerçekleştiği sokakta bulunan iş yerlerinde güvenlik kamerası olup olmadığını araştırdı. Ekipler vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda iki otomobili ateşe vererek kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL CEP TELEFONU KAMERASINDA
Kundaklanan otomobillerden birisi yanarken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde park halinde duran otomobilin alev alev yandığı ve ara ara ufak çaplı patlamalar olduğu görülüyor. Daha sonra da itfaiye ekipleri gelerek yanan araca müdahale ediyor.
FOTOĞRAFLI

Bahçelievler'de park halindeki 2 otomobil kundaklandıBahçelievler'de park halindeki 2 otomobil kundaklandıBahçelievler'de park halindeki 2 otomobil kundaklandıBahçelievler'de park halindeki 2 otomobil kundaklandı

'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!''Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!'
Paraları sosyal medyadan yayınladıParaları sosyal medyadan yayınladı
Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!Ölen annesini her yıl mezardan çıkarıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın Uruguay'dan yayınladığı ses kaydı ortaya çıktı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Furkan Kızılay: Çocuklar Duymasın'dan bu yüzden ayrıldım

Tarkan'dan bir video daha! Bu sefer yalnız değil

Tarkan'dan bir video daha! Bu sefer yalnız değil

İlginizi Çekebilir

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Dayı rezaleti! Yeğenini istismar etti, 'Ben farkında olmadan cinsel ilişkiye girmiş!' dedi!

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank’ın CEO’su paraları sosyal medyadan yayınladı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

Çiftlik Bank insanları nasıl dolandırdı! İşte 4 sırrı

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

'Anne ben hamile kalır mıyım?' deyince korkunç gerçek ortaya çıktı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Nevşehir'de akılalmaz olay! Dişini çektirirken kanına civa karıştı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Gaspçıların yeni tuzağı 'Hornet' arkadaşlık sitesi!

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Pompalı tüfekle ateş açtılar: 1 ölü, 1 yaralı

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kargocu kılığına girip yaşlı kadının önce ellerini bağladılar sonra...

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

Kapkaç şüphelisini, güvenlik kamerası kaydı yakalattı

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

İstanbul'da ele geçirildi! Piyasa değeri 1 milyon TL!

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

Damat düğününde kavga çıkaran kişiyi 5 gün sonra vurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.