Bahçelievler'de park halindeki 2 otomobil kundaklandı

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA - BAHÇELİEVLER'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler sokakta park halindeki 2 otomobili kundakladı. Araçlardaki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, alev alev yanan otomobil ise bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Olay, Yenibosna Merkez Mahallesi Alpaklar Sokağı'nda saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta park halinde bulunan 34 TL 9622 ve 34 BAK 99 plakalı otomobiller kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kundaklandı. Komşularının araçlarının yandığını gören mahalle sakinleri önce yardıma koştu sonra da durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yanan iki otomobile de müdahalede ederken, polis ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erleri her iki araçtaki yangını da kısa sürede söndürerek soğutma çalışması yaptı. Bazı mahalle sakinleri ise komşularının yanan araçlarına damacanalarla su dökerek itfaiyeye yardımcı oldu. POLİS EKİPLERİ DETAYLI OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI İtfaiyenin çalışmasının ardından polis ekipleri her iki otomobilde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Ekipler ateşe verilen otomobilleri tek tek inceleyerek parmak izi araması gerçekleştirdi. Çevredeki vatandaşlardan olayla ilgili bilgi alan polis, kundaklamanın gerçekleştiği sokakta bulunan iş yerlerinde güvenlik kamerası olup olmadığını araştırdı. Ekipler vatandaşlardan aldığı bilgiler doğrultusunda iki otomobili ateşe vererek kaçan kişi ya da kişileri yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. ALEV ALEV YANAN OTOMOBİL CEP TELEFONU KAMERASINDA Kundaklanan otomobillerden birisi yanarken, bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde park halinde duran otomobilin alev alev yandığı ve ara ara ufak çaplı patlamalar olduğu görülüyor. Daha sonra da itfaiye ekipleri gelerek yanan araca müdahale ediyor.