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Bahçelievler'de reklam tabelası yürüyenlerin üzerine düştü: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 10:12 | Son Güncelleme

BAHÇELİEVLER'DE bir binanın birinci katındaki sürücü kursuna ait reklam tabelası yolda yürüyenlerin üzerine düştü.

Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL,(DHA)

BAHÇELİEVLER'DE bir binanın birinci katındaki sürücü kursuna ait reklam tabelası yolda yürüyenlerin üzerine düştü. Yoldan geçen 2 kişi yaralandı.

Olay Bahçelievler, Şirinevler Mahallesinde dün öğlen saat 15:00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meriç Sokak'ta bulunan 7 katlı bir iş hanının birinci katının dış cephesinde asılı duran ve yaklaşık 7 metre uzunluğundaki sürücü kursuna ait reklam tabelası henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan geçenlerin üzerine düştü. Çevredekiler bir yandan yardıma koşarken bir yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yere düşen reklam tabelası ise binanın giriş kısmına alınarak kenara çekildi.

"VERECEK SADAKAMIZ VARMIŞ"

Olay sırasında orada bulunan Selahattin Palancı isimli bir vatandaş, "Valla ben oradaydım. Önce ampuller patladı, sonra ikaz ettik müdürümüz de ikaz etti. Daha eder etmez, ben de karşıya geçtim uzaklaşın düşecek diye; tabela uçtu gitti. Olay sonrası 2 kişi yaralandı. Birisinin durumu ağırdı. Diğerinin boynunda sorun vardı. Orada duruyor tabela, saat 15:00 gibi oldu. Bizim de verecek sadakamız varmış."dedi.

Reklam tabelasının düştüğü sürücü kursunun sahibi olan Akif Çam, "Ben sürücü kursunun sahibiyim. Reklam tabelamızın her yıl bakımı yapılmaktadır. Fakat rüzgar çok yoğun estiğinden dolayı tabela yerinden çıkmış aşağı düşmüştür. Olay sonrası iki kişi yaralanmıştır. Biri hafif yaralanırken, diğerinin de alnında problem var. Kendileriyle ilgilendik, gittik yardımcı olduk. İkisi de erkek, biri 20 yaşında diğeri de 32 yaşında. Burası maalesef yoğun bir cadde daha kötü sonuçlar olabilirdi Allah korudu. Yaralılara ilgi ve alakayı kurumumuz göstermiştir. Tabelada değişiklik yapılacak ve daha küçük bir tabela takılacak. Bununla ilgili görüşme yapıldı zaten" dedi.

Polis ekiplerinin olay sonrası soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

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Bahçelievler'de reklam tabelası yürüyenlerin üzerine düştü: 2 yaralıBahçelievler'de reklam tabelası yürüyenlerin üzerine düştü: 2 yaralı
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