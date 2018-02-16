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Bahçelievler’de sokak ortasında doktoru bıçakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 21:15 | Son Güncelleme

Bahçelievler’de görevli olduğu sağlık ocağından çıkan bir doktor aracına bineceği sırada kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Bahçelievler’de görevli olduğu sağlık ocağından çıkan bir doktor aracına bineceği sırada kimliği belirsiz 3 kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağına aldığı bıçak darbeleriyle aracın sığınan doktor, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Bahçelievler Zafer Mahallesinde bulunan sağlık ocağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer Aile Sağlık Merkezinde aile hekimi olarak görev yapan Ebubekir Arslan (43), mesai saati bitiminde aracına binmek istediği sırada kimliği belirsiz 3 kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Bacağının 3 farklı noktasında bıçaklanan doktor kendini aracın içine atarak saldırganlardan kurtulmaya çalıştı. Doktorun tekme atarak saldırganlardan kurtulmaya çalıştığını gören vatandaşlar, duruma müdahale etmek istediği sırada saldırganlar kaçarak kayıplara karıştı. Olayın ardından vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından doktor Ebubekir Arslan, Bahçelievler Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan müdahale sonrasında doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri aracın olduğu yere güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren saldırganların eşkallerini belirlemek için çevrede bulunan güvenlik kameralarını detaylı inlemeye aldı.

Bıçaklayanları tekmeleyerek başından savuşturmaya çalışmış
Olayın görgü tanıdığı Emre Özdemir olay anına ilişkin olarak, “Doktor burada arabasına binerken, arkadan 3 kişi saldırmış. Saldırılınca doktorda arabaya zor atmış kendisini. Kendisine saldıranları tekmeleyerek başından savuşturmuş. Doktor bıçaklanmıştı saldıranlar üzerine gelince arabaya binip tekmelemiş bırakmaları için” dedi.

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