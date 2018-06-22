Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Çağatay KENARLI/ISTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler’de üç adrese düzenlediği operasyonda 65 kilo skunk ele geçirdi. Operasyon anı polis kameraları tarafından görüntülendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gelen bir ihbar üzerine Bahçelievlerde bulunan bazı adreslerde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri önceki gün ilçede bulunan üç adreste şüphelilere yönelik operasyon düzenleyerek, S.M., ve Ü.M.’yi gözaltına aldı. Narkotik polisleri adreslerde yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 65 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.
Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
(FOTOĞRAF)
Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz
Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı
Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama
Kriz yaratabilir! Avrupalı iki vekil Türkiye'ye alınmadı
Times: Erdoğan seçim umutlarını patates fiyatının frenlenmesine bağlıyor
Tescilli güzel evinde ölü bulundu!
Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme
Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?
'Türkiye'nin Maldivleri' 500 bin turist bekliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum