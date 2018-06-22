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Bahçelievler'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 13:02 | Son Güncelleme

İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler’de üç adrese düzenlediği operasyonda 65 kilo skunk ele geçirdi.

Çağatay KENARLI/ISTANBUL, (DHA) İSTANBUL Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bahçelievler’de üç adrese düzenlediği operasyonda 65 kilo skunk ele geçirdi. Operasyon anı polis kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri gelen bir ihbar üzerine Bahçelievlerde bulunan bazı adreslerde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri önceki gün ilçede bulunan üç adreste şüphelilere yönelik operasyon düzenleyerek, S.M., ve Ü.M.’yi gözaltına aldı. Narkotik polisleri adreslerde yaptığı aramalarda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 500 bin lira değerinde 65 kilogram skunk ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi’nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandığı öğrenildi.

Narkotik polislerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

(FOTOĞRAF)

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