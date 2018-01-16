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Bahçelievler'deki cinayetin şüphelisi kayınpeder aranıyor

YAŞAM HABERLERİ | 16.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

İbrahim AKTÜRK / İSTANBUL, (DHA) Bahçelievler'de, sokak ortasında işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen olayda cinayetin, ölen Volkan Bağış(36)'ın kayınpederi E.B.(60) tarafından işlendiği öğrenildi. E.B. polis tarafından aranıyor.

Dün, akşam saatlerinde Zafer Mahallesi Mühürdar Sokak'ta meydana gelen olayda, Volkan Bağış(36) sokak ortasında bir kişi tarafından silahla vurularak öldürülmüştü. Polis ekipleri, cinayeti Volkan Bağış'ın kayınpederi E.B.(60) tarafından işlendiğini belirledi. E.B.'nin, kızı Ö.B.'yi dövdüğü gerekçesiyle damadı Volkan Bağış'ı öldürdüğü öğrenildi. Öldürülen Volkan Bağış'ın, eşini dövdüğü gerekçesiyle hakkında 8 defa şikayet olduğu öne sürüldü. Polis, cinayetin ardından kaçan kayınpederi arıyor.

(FOTOĞRAF)

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