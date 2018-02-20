Bahçelievler’deki silahlı saldırıda yaralanan gence vatandaştan müdahale

Bahçelievler’de silahla yaralama olayında yaralı gence vatandaşların müdahale ettiği ana ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Bahçelievler’de akşam saatlerinde isminin Bilal olduğu öğrenilen bir şahıs, husumetli olduğu başka bir genci silahla yaraladıktan sonra bir binaya kaçmıştı. Polisin operasyonu ile sakladığı yerden çıkarılan gencin gerçekleştirdiği silahla yaralama olayı sonrası yaşananlar bir vatandaşın kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralı gence vatandaşın müdahale ettiği görülüyor.