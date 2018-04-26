Bahçeşehir Koleji 2. STEM - Sanat Bienali İstanbul Deniz Müzesi'nde

İSTANBUL, (DHA) BAHÇEŞEHİR Koleji öğrencileri bu yıl ikinci kez düzenlenen Bahçeşehir Koleji STEM - Sanat Bienali'nde eserlerini sergiledi. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği birleştiren STEM eğitim modeliyle öğrenim gören öğrenciler, STEM eğitimiyle elde ettikleri kazanımları sanat ile birleştirerek, plastik sanat disiplinleri çerçevesinde ürettikleri modern sanat eserlerini İstanbul Deniz Müzesi’nde sergiledi. STEM eğitimi kapsamında dünyada düzenlenen ilk bienal olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji 2. STEM
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