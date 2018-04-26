HABER

Bahçeşehir Koleji 2. STEM - Sanat Bienali İstanbul Deniz Müzesi'nde

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 14:23 | Son Güncelleme

BAHÇEŞEHİR Koleji öğrencileri bu yıl ikinci kez düzenlenen Bahçeşehir Koleji STEM - Sanat Bienali'nde eserlerini sergiledi.

Bahçeşehir Koleji 2. STEM - Sanat Bienali İstanbul Deniz Müzesi'nde

İSTANBUL, (DHA) BAHÇEŞEHİR Koleji öğrencileri bu yıl ikinci kez düzenlenen Bahçeşehir Koleji STEM - Sanat Bienali'nde eserlerini sergiledi. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematiği birleştiren STEM eğitim modeliyle öğrenim gören öğrenciler, STEM eğitimiyle elde ettikleri kazanımları sanat ile birleştirerek, plastik sanat disiplinleri çerçevesinde ürettikleri modern sanat eserlerini İstanbul Deniz Müzesi’nde sergiledi. STEM eğitimi kapsamında dünyada düzenlenen ilk bienal olma özelliğini taşıyan Bahçeşehir Koleji 2. STEM Bahçeşehir Koleji 2. STEM - Sanat Bienali İstanbul Deniz Müzesi'ndeBahçeşehir Koleji 2. STEM - Sanat Bienali İstanbul Deniz Müzesi'ndeBahçeşehir Koleji 2. STEM - Sanat Bienali İstanbul Deniz Müzesi'ndeBahçeşehir Koleji 2. STEM - Sanat Bienali İstanbul Deniz Müzesi'nde

Direksiyonu bırakıp öyle bir şey yaptı ki!Direksiyonu bırakıp öyle bir şey yaptı ki!
Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyorAbdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor
'Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan ederdi''Erol Olçok şehit edilmeseydi isyan ederdi'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

24 Haziran seçim sonuçları için bir anket daha!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

AK Parti kulisleri bu iddiayla çalkalanıyor

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Popstar 2018'de Bülent Ersoy eski eşine yıllar sonra notunu verdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Otistik oğlunun çantasına ses kayıt cihazı koydu, hayatının şokunu yaşadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Polisten kaçarken tekvandocuya yakalandı! Sosyal medyayı sallayan görüntü

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

Baba cinayetinde kan donduran ayrıntılar ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.