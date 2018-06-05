Bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 1 kişiye gözaltı

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, jandarma ekipleri evinin bahçesinde kök Hint keneviri bitkisi yetiştiren 1 kişiyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesi Salur Mahallesi'nde yaptığı operasyonda, M.Ü.'ye ait bahçede 438 kök Hint kenevir bitkisi, 31 gram kubar esrar, 84 gram toz esrar ile 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili M.Ü. gözaltına alınarak, Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

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