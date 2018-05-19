Bahçeye devrilen traktörün altında kalarak öldü

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 5 metre yükseklikten bahçeye devrilen traktörün altında kalan Yavuz Kahraman (62) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen oğlunun feryatları ise yürekleri sızlattı.

Kaza akşam saatlerinde, Tepe Mahallesi Kadı Dere mevkiinde meydana geldi. Yavuz Kahraman yönetimindeki 67 YC 489 plakalı traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı öğrendikten sonra kendisine ait dolmuşla olay yerine gelen oğlu, polise 'Babamda bir şey var mı?' diye sordu. Cevap alamayınca babasının yanına gitmek isteyen oğlu, polis sarılarak engel olmaya çalıştı. Bahçeye atlayarak devrilen traktörün altında kalan babasını gören oğlu uzun süre ‘baba’ diye feryat etti. Sağlık ve itfaiye ekiplerince teskin edilmeye çalışılan oğlu uzun süre babasının cansız bedeninin başından ayrılmadı. Yavuz Kahraman’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından vinç yardımıyla traktörün altından çıkarıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.