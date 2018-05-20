HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bahçeye devrilen traktörün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 00:02 | Son Güncelleme

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 5 metre yükseklikten bahçeye devrilen traktörün altında kalan Yavuz Kahraman (62) hayatını kaybetti.

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, 5 metre yükseklikten bahçeye devrilen traktörün altında kalan Yavuz Kahraman (62) hayatını kaybetti. Olay yerine gelen oğlunun feryatları ise yürekleri sızlattı. Kaza akşam saatlerinde, Tepe Mahallesi Kadı Dere mevkiinde meydana geldi. Yavuz Kahraman yönetimindeki 67 YC 489 plakalı traktör, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten bahçeye devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz Kahraman'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazayı öğrendikten sonra kendisine ait dolmuşla olay yerine gelen oğlu, polise 'Babamda bir şey var mı?' diye sordu. Cevap alamayınca babasının yanına gitmek isteyen oğlu, polis sarılarak engel olmaya çalıştı. Bahçeye atlayarak devrilen traktörün altında kalan babasını gören oğlu uzun süre ‘baba’ diye feryat etti. Sağlık ve itfaiye ekiplerince teskin edilmeye çalışılan oğlu uzun süre babasının cansız bedeninin başından ayrılmadı. Yavuz Kahraman’ın cesedi yapılan incelemelerin ardından vinç yardımıyla traktörün altından çıkarıldıktan sonra Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
Bahçeye devrilen traktörün altında kalarak öldüBahçeye devrilen traktörün altında kalarak öldü
Otomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2) - YenidenOtomobil TIR'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Ahu Tuğba'dan bomba itiraf: Temizlikçimle arkadaşımla yattılar

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Atatürk anıtındaki HDP ve CHP çelengini parçaladı!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Trabzon'da 'Recep Tayyip Erdoğan' krizi!

Şehir kabustan uyandı!

Şehir kabustan uyandı!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Zonguldak'ta hamile eşinin yanında tekme tokat dövdüler!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Kahramanmaraş'ta dehşete düşüren kaza! İkiye bölünen araç 3 kadına mezar oldu!

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

Bursa'da gece yarısı dehşet! Öz babasını, eşini ve 2 çocuğunu öldürdü

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

2,5 yaşındaki çocuk 12 saat sonra böyle bulundu

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Aylarca taciz etti, yetmedi kocasını sokak ortasında öldürdü

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

Üniversiteli öğrenci tuvalette doğum yaptı, bebeği sırt çantasına koydu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.