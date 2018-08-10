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Bahis çetesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulundu; şüpheliler adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 11:55 | Son Güncelleme

ADANA ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan çetenin 28 üyesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulunduğu saptandı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA ve Osmaniye'de yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan çetenin 28 üyesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulunduğu saptandı. Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, Adana ve Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir internet sitesinde yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine ekipler, liderliğini bir öğretmenin yaptığı belirlenen çeteyi takibe aldı. Beden eğitimi öğretmeni olan çete lideri Mahmut D.'nin, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) üzerinden kurduğu bahis sitesinden bahis oynattığı, kendisine yardım eden kişileri de bayilik adı altında sisteme dahil ettiği öne sürüldü. Bir ortaokulda görev yapan Mahmut D.'nin okulda olduğu zamanlarda ise internet sitesini eşi Buket D.'nin yönettiği ortaya çıktı. Ekipler, yaptıkları çalışmada Buket D.'nin eşinin derste olduğu sırada, sisteme girerek bahis oynatmak isteyenlere onay verdiği, kazananların ise hesaplarına para aktardığını saptadı. Çetenin bu yolla haftada 150 bin lira gelir elde ettiği anlaşıldı. KAZANANLARIN PARASINI ÖDEMEDİLER Galatasaray ile Akhisar Belediyespor arasında oynanan Süper Kupa maçında, sürpriz olarak gösterilen Akhisarspor'un kupayı almasıyla çetenin yüklü miktarda para kazanan kişilere parasını ödemediği, bu kişilerin de polise başvurduğu belirtildi. Daha fazla gelir elde etmek isteyen çete lideri Mahmut D.'nin, yakın arkadaşlarına da bahis oynattığı ve yasa dışı bayilik verdiği saptandı. Mahmut D.'nin, 10 bin lira karşılığında verilen bayilik sistemine Kadirli'nin Hacıhaliloğlu Mahallesi'nin muhtarı Semih D.'yi de dahil ettiği ortaya çıktı. Ayrıca şüphelilerin hesaplarındaki paranın da 2 milyon 700 bin liraya ulaştığı öğrenildi. Bu paranın da bloke edildiği belirtildi. Şüphelilerden Buket D. sorgusunda , "Eşimin kurduğu sistemin yasal sanıyordum. Bana verdiği şifrelerde işlem yaptım" dedi. ABD veri tabanı üzerinden girilen sistemde çetenin, vatandaşlara yüksek oranlarda, 'tek maç', 'maç devam ederken' gibi çeşitli kategorilerde oyun oynattığı ve 10 bin liralık bahis oynayıp kaybeden bir vatandaştan ise senet alındığı saptandı. 1'i kadın 28 kişi, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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Bahis çetesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulundu; şüpheliler adliyedeBahis çetesinin hesabında 2 milyon 700 bin TL bulundu; şüpheliler adliyede
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