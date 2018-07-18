Bahis operasyonunda yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi (2)

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Bahis operasyonunda hakim karşısına çıkan 8 zanlıdan Ali Can A. ve Ayhan A., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 6 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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